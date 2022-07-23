Події

07:50 23.07.2022

Окупанти вночі обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини

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Російські окупанти в ніч проти суботи, 23 липня, обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"О 2-й годині ночі окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Близько 20 пострілів припало на прикордонні території Червоногригорівської громади. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Крім того, противник обстріляв Криворізький район – Широківську та Зеленодольську громади. Обстрілом у кількох селах пошкоджено лінії електропостачання та газові мережі, пошкоджено сільгосптехніку. Без жертв.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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