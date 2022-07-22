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19:15 22.07.2022

Кабмін затвердив порядок отримання гумдопомоги від донорів для задоволення потреб енергетики

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Кабмін затвердив порядок отримання гумдопомоги від донорів для задоволення потреб енергетики

Кабінет Міністрів затвердив порядок отримання гуманітарної допомоги від донорів для задоволення потреб енергетики.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, затверджено порядок отримання гуманітарної допомоги від донорів для задоволення потреб енергетики, її зберігання, розподілу та передачі набувачам в умовах воєнного стану та протягом 150 календарних днів з дня його припинення або скасування.

Документом визначено отримувачів гуманітарної допомоги, що укладатимуть відповідні договори (угоди, меморандуми) з донорами, отримуватимуть допомогу та передаватимуть її кінцевим набувачам.

Також встановлено, що набувачами допомоги є військові адміністрації, суб'єкти господарювання всіх форм власності, що провадять діяльність в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі, а також підприємства, установи, організації, що віднесені до критичної інфраструктури та потребують термінового відновлення електро- або газопостачання.

 

Теги: #енергетика #гумдопомога

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