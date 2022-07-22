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18:49 22.07.2022

Заява Борреля від імені ЄС: Успіх угод про розблокування Чорного моря для українського зерна залежатиме від швидкого та сумлінного виконання

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Заява Борреля від імені ЄС: Успіх угод про розблокування Чорного моря для українського зерна залежатиме від швидкого та сумлінного виконання

Успіх виконання підписаних у Стамбулі угод між Україною, Росією, Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй щодо розблокування Чорного моря для українського експорту зерна залежатиме від швидкого та сумлінного виконання.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, яку він зробив від імені всього Європейського Союзу і яку поширила в п'ятницю в Брюсселі зовнішня дипломатична служба ЄС після підписання.

Вітаючи підписання, Боррель заявив: "Це важливий крок у зусиллях, щоб подолати глобальну відсутність продовольчої безпеки, спричинену агресією Росії проти України. Його успіх залежатиме від швидкої та сумлінної реалізації сьогоднішньої угоди".

Він знову наголосив, що неспровокована і невиправдана військова агресія Росії проти України має "руйнівні глобальні наслідки". "Росія навмисно знищує сільськогосподарську та транспортну інфраструктуру та обладнання України, спричиняючи нестачу пального та створюючи проблеми у всесвітньому ланцюжку поставок продовольства шляхом блокування українських портів та розграбування українського зерна. Росія фактично поставила під загрозу продовольчу безпеку мільйонів людей у всьому світі. Нинішня угода дає можливість змінити цей негативний курс", - констатував голова європейської дипломатії.

Боррель зазначив, що Європейський Союз підтримує постійні зусилля координатора надзвичайної допомоги Мартіна Гріффітса та заступника Генерального секретаря UNCTADs Ребеки Грінспан під керівництвом Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо пошуку способів розблокувати український сільськогосподарський експорт. "Ми також віддаємо належне Туреччині за її важливу роль у посередництві в цій угоді та у підтриманні її реалізації", - додав він.

Крім того, високий представник запевнив, що ЄС, як і раніше, прагне допомогти Україні вивести якомога більше свого зерна на світові ринки якнайшвидше. "План солідарності ЄС лише у червні сприяв експорту 2,5 млн тонн. Ми також тісно співпрацюємо з такими партнерами, як ООН та G7, для сприяння багатосторонньому реагуванню на ширші аспекти глобальної продовольчої безпеки. У цьому контексті ми мобілізуємо понад EUR7,7 млрд до 2024 року", - деталізував Боррель. Він наголосив: "Відповідно до Статуту ООН ЄС і далі працюватиме з Генеральним Секретарем ООН і підтримуватиме його в подоланні наслідків цієї війни, навмисно розв'язаної російським керівництвом".

Теги: #зерно #єс #угода

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