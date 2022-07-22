Реалізація ініціативи щодо експорту українського зерна принесе полегшення країнам, які перебувають на межі банкрутства – генсек ООН

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш перед підписанням документів у рамках ініціативи з безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів заявив, що "основну увагу в процесі підготовки було приділено тому, що важливіше для людей усього світу".

"Це принесе полегшення країнам, що розвиваються, які перебувають на межі банкрутства, і найбільш уразливим верствам населення, що перебувають на межі голоду. І допоможе стабілізувати світові ціни на продовольство, які й так були на рекордних рівнях ще до війни", - сказав він у п'ятницю в Стамбулі.

"Зокрема, ініціатива, яку ми щойно підписали, відкриває шляхи для значних обсягів комерційного експорту продуктів харчування із трьох ключових українських портів у Чорному морі – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Відвантаження зерна та запасів продовольства на світові ринки допоможе ліквідувати глобальний розрив у постачаннях продовольства та знизити тиск на ціни", - сказав він.

Генсек ООН визнав, що "ця угода далася нелегко". "Від самого початку війни я наголошував, що немає вирішення глобальної продовольчої кризи без забезпечення повного глобального доступу до українських продуктів харчування та російських продуктів харчування і добрив. Сьогодні ми зробили важливі кроки для досягнення цієї мети, але це був довгий шлях", - зазначив він.

За словами Гуттереша, "ми розраховуємо на те, що уряд Туреччини збереже свою вирішальну роль у майбутньому, і я можу додати, що запевняю, що Організація Об'єднаних Націй і далі братиме активну участь у роботі з досягнення успіху угоди. Ми нарощуємо зусилля для забезпечення того, щоб ООН могла виконувати свої зобов'язання".

Він також оголосив про створення спільного координаційного центру моніторингу реалізації чорноморських ініціатив.

За словами Гутерреша, у рамках ініціативи "цільова група, очолювана генеральним секретарем апарату Ребеккою Грінспен, зосередила свої зусилля на сприянні безперешкодному доступу продовольства та добрив, вироблених у Російській Федерації, на світові ринки".

"Це безпрецедентна угода між двома сторонами, залученими у кривавий конфлікт. Але конфлікти тривають, і люди гинуть щодня, і щодня вирують бої. Маяк надії на Чорному морі сьогодні яскраво сяє завдяки колективним зусиллям багатьох людей", - заявив він.