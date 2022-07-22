Події

18:10 22.07.2022

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #запоріжжя #вибух

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