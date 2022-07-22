ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Реалізація ініціативи щодо експорту українського зерна принесе полегшення країнам, які перебувають на межі банкрутства – генсек ООН
Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"
Європол тісно співпрацює з українськими чиновниками для запобігання незаконному обігу зброї та повністю довіряє їм – заява
Буданов не виключив ймовірності спроб наступу РФ на Одесу в майбутньому: Плани у них такі є, але й у нас є плани – відновлюватимемо територіальну цілісність
Зеленський обговорив нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії із Борисом Джонсоном
Українські військові за допомогою дрона-камікадзе знищили наметове містечко російських окупантів поблизу ЗАЕС, троє загарбників загинуло, 12 поранено
Заява Борреля від імені ЄС: Успіх угод про розблокування Чорного моря для українського зерна залежатиме від швидкого та сумлінного виконання
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