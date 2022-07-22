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18:01 22.07.2022

Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

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Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

Україна, Туреччина та Росія за підтримки генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема, аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.

Відповідне підписання документів у рамках ініціативи з безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів відбулося в Стамбулі в п'ятницю: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана підписав тристоронній документ із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та генсеком ООН, які також підписали другий такий тристоронній документ із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Як зазначено в тексті ініціативи, копію якої має агентство "Інтерфакс-Україна", вона заснована на угодах сторін Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року.

Зокрема, сторони домовляються про таке:

  •  максимальні гарантії безпеки для всіх суден, що беруть участь у цій ініціативі;
  •  створення під егідою ООН у Стамбулі спільного координаційного центру (СКЦ), що включає представників усіх сторін;
  •  створення та робота на суднах, що беруть участь в ініціативі, інспекційних груп із представників сторін, які оглядатимуть судна в портах, визначених Туреччиною, під час входу/виходу до/з Чорноморських проток для перевірки відсутності на борту несанкціонованих вантажів та персоналу.

Водночас уся діяльність в українських територіальних водах перебуватиме під контролем та відповідальністю України.

Сторони не вчинятимуть жодних нападів на торговельні та цивільні судна, а також на портові засоби, що беруть участь у цій ініціативі.

Якщо знадобиться розмінування підходів до портів - має бути залучено тральщика третьої країни.

Торговельні судна мають бути попередньо зареєстровані в СКЦ і перебуватимуть під технічним контролем на час їх проходу морським гуманітарним коридором, узгодженим усіма сторонами.

СКЦ розробить та поширить детальний оперативний та комунікаційний план, включно із визначенням безпечних укриттів та варіантів надання медичної допомоги за маршрутом.

З метою запобігання провокаціям та інцидентам рух суден, що прямують транзитом морським гуманітарним коридором, сторони контролюватимуть дистанційно.

"Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ, без дозволу СКЦ і виключно після консультації з усіма сторонами", - наголошується в тексті ініціативи.

Ця ініціатива діятиме протягом 120 днів з дати підписання всіма сторонами і може бути автоматично продовжена на той самий період, якщо лише одна зі сторін не повідомить іншу про намір припинити дію ініціативи або змінити її.

Водночас досягнення домовленості щодо експорту українського зерна не означає послаблення режиму безпеки в Чорному морі, неодноразово наголошували представники України.

Теги: #зерно #договір #підписання

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