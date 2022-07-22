Події

14:55 22.07.2022

Колишньому командиру корвета "Тернопіль", який перейшов на бік ворога, повідомлено про підозру в держзраді

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Колишньому командиру корвета "Тернопіль", який перейшов на бік ворога, повідомлено про підозру в держзраді

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому командиру корвету "Тернопіль", який у 2014 році перейшов на бік ворога і сьогодні воює проти України, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру корвету "Тернопіль" Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету "Тернопіль", капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору", - йдеться у повідомленні ДБР, розміщеному у п'ятницю у телеграм-каналі Бюро.

За інформацією ДБР, наразі зрадник воює проти України у складі збройних сил Росії на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира.

"Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Теги: #корвет #командир #зрадник

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