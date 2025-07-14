7 корпус ДШВ очолив Герой України Євген Ласійчук

Полковник Євген Ласійчук очолив 7 корпус Десантно-штурмових військ, повідомив відділ комунікацій 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"До призначення на посаду командира корпусу Герой України Євген Ласійчук очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, загартовану у боях за Донеччину та Харківщину. Також у лютому 2025 року, попри чисельну перевагу противника, легендарна "25-ка" зупинила просування ворога у напрямку Покровської агломерації". - йдеться у повідомленні.

Під керівництвом полковника Ласійчука 7 корпус ДШВ об'єднає десантні військові частини південно-східного регіону: 25 окрему повітрянодесантну Січеславська бригаду; 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду; 81 окрему аеромобільну Слобожанську бригаду ДШВ ЗСУ; 77 окрему аеромобільну бригаду ДШВ ЗС України; 78 окремий десантно-штурмовий полк.

"Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України. Якісне планування операцій, підготовка особового складу до технологічного бою, власні майстерні та центри розробок нових рішень – все це має стати рушійною силою розвитку нашого об'єднання", – зазначає командир 7 корпусу ДШВ.

Полковник Євген Ласійчук – лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.