Українська делегація прибула до Стамбула для вирішення зернового питання

Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула до Стамбула (Туреччина) на переговори щодо вирішення зернового питання.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства інфраструктури, у рамках візиту українська сторона зустрілася із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем. У фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування українських морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки суден.

"Генеральний секретар висловив підтримку деблокаді українських портів і запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Зі свого боку, Організація зробить максимум, щоб цього принципу дотримувалися всі учасники переговорів", - повідомили у Мінінфраструктурі.

Як повідомлялося, США виступають за підписання угоди між Росією та Україною про врегулювання зернового питання, яке, як очікується, відбудеться у п'ятницю у Стамбулі, заявив представник держдепу Нед Прайс.