Події

12:10 22.07.2022

Російські окупанти продовжують обстріл Чернігівщини та Сумщини - Держприкордонслужба України

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Російські окупанти продовжують обстріли Чернігівської та Сумської областей із застосуванням мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, ствольної артилерії, РСЗВ та САУ, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Зафіксовано: 38 вибухів; 26 прильотів. Близько 80 ворожих боєприпасів розірвалося на українській території. Вогонь ведуть з боку російського села Волфіно", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

 

Теги: #війна #держприкордонслужба

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