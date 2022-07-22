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11:23 22.07.2022

Україна не має іншого виходу, окрім як стати "другим Ізраїлем" - посол

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Україна не має іншого виходу, окрім як стати "другим Ізраїлем" - посол

Надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський вважає, що Україна може використати ізраїльський досвід побудови держави, наголошуючи при цьому на необхідності покладатися на свої сили, зберегти демократію та зміцнити зв'язки з діаспорою.

"У вас просто не буде іншого вибору для того, щоб Україна продовжувала існувати як сильна незалежна держава, окрім як стати "Ізраїлем" у якомусь сенсі", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, є три моменти, які Україна може використати. "Перший - покладатися лише на себе. Це приходить згодом, і я впевнений, Україна здобуде уроки з цієї війни… Так, у нас є партнерські відносини з багатьма країнами, у нас є стратегічні відносини зі США, це дуже важливий козир, але у військовому сенсі Ізраїль покладається лише на себе. Він має свої військові технології, він активно експортує їх у всьому світі. І виходить із того, що в хвилину небезпеки не можна розраховувати на чиюсь допомогу".

"Другий - будь-що, зберігати демократію і свободу слова. І це той урок, який Ізраїль здобув за 74 роки свого існування, тому що в цьому й полягає сила держави. У різних думках, можливості викладати свою думку, вести дискусії. Попри війни, попри такі травматичні події, як вбивство прем'єр-міністра наприклад. У таких умовах є небезпека скотитись до авторитаризму, задушити свободу слова. Ізраїль не пішов цим шляхом і це було правильно. Зрештою, це послабило б суспільство і державу", - вважає він.

Третій, сказав він, - "все, що стосується зв'язку з діаспорою". "Українська діаспора зростає. З одного боку, це втрати для держави. Я думаю, що якась частина людей не повернеться до України. Можна дивитися на це як на втрати, можна - як на актив держави, з яким потрібно працювати і який, зрештою, може підтримати країну у скрутну хвилину і не тільки. Це те, що в Ізраїлі було від початку. Україні, я думаю, треба активніше працювати з вихідцями з країни в різних регіонах світу і покладатися на їхню підтримку", - сказав Бродський.

Теги: #ізраїль #бродський

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