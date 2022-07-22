Відома мережа військових магазинів займалася махінаціями з гумодопомогою для ЗСУ - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило керівництво однієї з відомих мереж військових магазинів на махінаціях із гуманітарною допомогою для ЗСУ, повідомляє ДБР.

"Співробітники ДБР викрили засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажу товарів військового призначення, на махінаціях з гуманітарною допомогою", - йдеться у повідомленні ДБР у п'ятницю в телеграм-каналі.

За інформацією Бюро, зловмисники вирішили збагатитися коштом ЗСУ.

"У квітні 2022 року підприємці звернулися до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безкоштовно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном і передати військовим як гуманітарну допомогу", - наголошується в повідомленні.

У ДБР уточнюють, що для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

За інформацією ДБР, після отримання відповідного сертифіката, зловмисники завезли з території Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів, задекларована вартість товару на той момент становила понад 800 тис. грн, тоді як ринкова вартість становить приблизно 8 млн грн.

"Надалі, замість того аби безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини підписати з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них", - наголошується у повідомленні ДБР.

Як зазначають у Бюро, бронепластини та шоломи було виставлено зловмисниками на продаж через мережу власних магазинів.

"21 липня слідчі Бюро провели вісім санкціонованих обшуків за місцями проживання зазначених осіб, у магазинах та складах. У зловмисників вилучено 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї. Власнику та керівнику торгової мережі повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - інформують у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

У повідомленні ДБР не зазначається назва мережі військових магазинів, як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про "Воєнторг "ДіСі".