Події

08:51 22.07.2022

На Харківщині задокументовано понад 50 руйнувань у результаті обстрілу за добу

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На Харківщині задокументовано понад 50 руйнувань у результаті обстрілу за добу

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Харків, а також низку населених пунктів області (Золочів, Клугино-Башкирівку, Леб'яже, Рогань), повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"В результаті було зруйновано зупинку громадського транспорту, пошкоджено житловий будинок, торговельні павільйони, автомобілі, приватні будинки громадян, господарські будівлі. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 50 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1200 машин для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції було доставлено 10 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #руйнування #харківська_область #доба

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