Події

21:54 21.07.2022

Зеленська здасть тест на COVID-19 після новин про захворювання Джо Байдена

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Зеленська здасть тест на COVID-19 після новин про захворювання Джо Байдена

Перша леді України Олена Зеленська здасть повторний тест на COVID-19 після інформації про захворювання президента США Джо Байдена, з яким вона зустрічалася в середу, повідомляє Офіс президента у фейсбуці.

"Перед виїздом до США, а також перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів нашої делегації складали обов'язкові тести на COVID-19. Усі, хто супроводжував дружину президента України, отримали негативні результати. Зрозуміло, що у разі позитивного результату тесту зустріч першої леді України та США не відбулася б", - повідомили в Офісі президента.

Після отримання інформації про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який також зустрічав Олену Зеленську на ґанку Білого дому, має позитивний тест на COVID-19, перша леді України, звичайно, зробить повторне тестування на коронавірус. Олена Зеленська двічі вакцинована і отримала бустерну дозу. Почується добре", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #тест #зеленська #коронавірус

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