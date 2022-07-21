Події

21:00 21.07.2022

Глава МЗС Туреччини налаштований оптимістично щодо перспектив угоди про вивезення зерна з України

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Глава МЗС Туреччини налаштований оптимістично щодо перспектив угоди про вивезення зерна з України

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у четвер заявив, що сподівається найближчими днями повідомити хороші новини щодо угоди, яка готується, про відновлення вивезення зерна з України через Чорне море.

"Ми докладаємо щирих зусиль, щоб досягти угоди як про припинення вогню в Україні, так і про ліквідацію перешкод для експорту зерна... Ми сподіваємося поділитися добрими новинами майбутніми днями", - наводить слова міністра видання "Сабах".

Також Чавушоглу нагадав про чинні обмеження щодо експорту російської сільськогосподарської продукції.

"Щойно ми вирішимо це питання, шлях відкриється не тільки для зерна та соняшника з України, а й для продукції з Росії", - сказав він.

"Якщо навіть санкції не стосуються цієї російської продукції, тут є перешкоди щодо морського транспорту, страхування, банківської галузі", - продовжив міністр.

Глава МЗС додав, що раніше США та ЄС пообіцяли скасувати подібні обмеження.

"Сабах" нагадує, що напередодні "на полях" саміту в Тегерані після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що в Анкарі прагнуть домогтися підписання угоди щодо українського зерна вже цього тижня і хочуть почати його реалізацію найближчими днями.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України стосовно вивезення українського зерна, учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі і досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

У ЗМІ з посиланням на представника генсека ООН з'явилася інформація про те, що чотиристороння зустріч за участю Росії, ООН, Туреччини та України, можливо, відбудеться у п'ятницю, 22 липня.

У Кремлі адресували до Міноборони РФ питання, пов'язане з датою чотиристоронньої зустрічі щодо зерна у Стамбулі.

 

 

Теги: #зерно #україна #туреччина #очікування

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