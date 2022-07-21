Студентів - дітей загиблих захисників України - негайно переведуть на місця держзамовлення

Студентів - дітей загиблих захисників та захисниць України - у негайному порядку буде переведено на місця державного замовлення, повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Уряд ухвалив розпорядження щодо компенсації витрат закладам вищої освіти за навчання здобувачів з ТОТ і територій активних бойових дій, які тимчасово втратити можливість продовжувати оплату. Наразі це майже 14 тисяч студентів, компенсація з резервного фонду буде здійснена", – наводить слова Шкарлета пресслужба відомства.

Міністр також зазначив, що дітей загиблих захисників та захисниць України в негайному порядку буде переведено на місця державного замовлення, а студентів, які є внутрішньо переміщеними особами, переводитимуть на бюджет у разі наявності вільних місць.

"Для студентів із ТОТ і зон бойових дій, які вчилися на платній основі та втратили фінансову можливість продовжити навчання, будуть створені умови для безоплатного здобуття освіти", - додав він.