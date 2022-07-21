Угорщина зацікавлена у збільшенні постачання російського газу - глава МЗС

Угорщина зацікавлена у збільшенні постачання газу з Росії та у забезпеченні своєї енергобезпеки найближчими місяцями, заявив глава МЗС цієї країни Петер Сіярто.

"Насамперед я хотів би поговорити про те, як зробити безпечнішим енергозабезпечення Угорщини на найближчі місяці", - сказав він у четвер у Москві, розпочинаючи зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

За словами угорського міністра, "це одне з найважливіших питань нашої двосторонньої співпраці". "У нинішній міжнародній обстановці для нас найважливіше - забезпечити енергобезпеку Угорщини. Тому я хотів би сьогодні поговорити і домовитися про те, щоб вже наявні обсяги газу, що постачаються в Угорщину з Росії, були збільшені", - зазначив Сіярто.

За його словами, Угорщина розраховує купити у Росії додатково 700 млн кубометрів газу.