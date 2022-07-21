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14:04 21.07.2022

85% опитаних у "Дії" підтримали заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-Мати" - Ткаченко

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85% опитаних у "Дії" підтримали заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-Мати" - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що 85% опитаних у "Дії" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-Мати".

"Підбиваємо підсумки нашого опитування в "Дії" щодо зміни символіки на монументі "Батьківщина-Мати". Цифри говорять самі за себе - це опитування стало другим за залученням у "Дії", в якому взяли участь близько 780 тис. осіб. 85% відсотків проголосували за заміну герба СРСР на тризуб", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

За пропозицію зняти герб СРСР та залишити чистий щит проголосували 9% опитаних, а за варіант "залишити все як є" проголосували 6% осіб.

Міністр наголосив, що на сьогодні не йдеться про повний демонтаж монумента, оскільки це не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес.

"Продовжуємо працювати над трансформацією монумента - його переосмисленням і технічними змінами", - підсумував він.

 

Теги: #монумент #герб #ткаченко

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