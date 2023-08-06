На монументі "Батьківщина-Мати" в Києві встановили тризуб

Ексміністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що вранці в неділю на монументі "Батьківщина-мати" в Києві вже встановлено український тризуб, але остаточні роботи завершать до 24 серпня до Дня незалежності.

"Це сталося! Український тризуб на своєму місці. Це був складний, відповідальний, історичний проєкт. Дякую всім, завдяки кому це сталося - донорам, проєктантам, будівельникам, скульптору, працівникам Музею Війни, усім, хто вболівав за ці зміни та підтримував", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, остаточні роботи мають намір завершити до 24 серпня.