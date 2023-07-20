Події

20:35 20.07.2023

Голова Українського інституту національної пам'яті підтримав заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

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Голова Українського інституту національної пам'яті підтримав заміну герба на монументі "Батьківщина-Мати"

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович виступив на підтримку заміни радянського герба на щиті монумента "Батьківщина-Мати" на український тризуб. Про це він написав у своїй колонці на "Українській правді".

"Зміна монумента "Батьківщина-Мати" чи нарешті завершення будівництва Музею Голодомору-геноциду напередодні 90-ліття трагедії (за кошти з тої частини бюджету, яку надають нам союзники, і які просто не можна витратити на військо), - це точно кроки, які віддаляють нас від Москви, роблять нас більш свідомими наших цінностей. І це в жодному разі не можна порівнювати із закупівлею барабанів у сховища, перекладанням плитки за 100 метрів від мерії чи будівництвом нового регіонального стадіону - це просто речі різного порядку. І для людей, які прагнуть правди, а не маніпулюють, це очевидно", - наголосив він.

Він відзначив значущість символів під час повномасштабної війни і закликав не йти на компроміси із совістю.

"Символи воюють і навіть перемагають - вони маніфестують свою силу, позначають невразливість того, що означують, стають провідниками ідей та унормовують їх. Що є кращим доказом "нормальності", ніж стояння поруч із державним прапором на самій видноті? Чи це дійсно те, що варто толерувати? На мою думку, ні, ми не можемо йти на такі компроміси з совістю під час війни. Ми маємо нарешті припинити цю ганьбу, й у такий спосіб символ нашої боротьби і свободи - тризуб – переможе символ більшовицького тоталітаризму - серп і молот. Це буде хоч і дуже буквальна дія нашої громади, але зрозуміла і довгоочікувана", - вважає Дробович.

 

Теги: #київ #статуя #герб #заміна

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