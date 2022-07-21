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07:27 21.07.2022

Малі видворяє представника місії ООН

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Військова влада Малі розпорядилася в середу про видворення з країни офіційного представника місії ООН - MINUSMA, обвинувативши його у поширенні "неприйнятної інформації" у справі про військових з Кот-д'Івуару, затриманих у малійській столиці Бамако, повідомляє газета Le Figaro

"Таке рішення з'явилося у контексті вже напружених відносин між Малі та її міжнародними партнерами", - зазначає видання.

За даними газети, влада країни повідомила заступницю спецпредставника генсека ООН у Малі Даніелу Крослак, що офіційний представник MINUSMA Олів'є Сальгадо має залишити територію країни протягом 72 годин. Влада пояснила, що причиною такого рішення стала "тенденційна та неприйнятна інформація", яку Сальгадо поширював у твіттері.

Як випливає з комюніке влади, представник MINUSMA заявив "без будь-яких доказів, що малійська влада нібито була попередньо поінформована про прибуття 49 д'Івуарійських військових цивільним рейсом до міжнародного аеропорту Бамако в неділю 10 липня 2022 року".

Кот д'Івуар у свою чергу зажадав негайного звільнення своїх військовослужбовців, пояснивши їхню присутність у Малі завданням логістичної підтримки MINUSMA, і звинуватив місцеву владу в дестабілізації обстановки. д'Івуарійська сторона заявила, що у Бамако добре знали про причини прибуття її військових.

У Малі раніше відбулися два військові перевороти поспіль - у серпні 2020 року та у травні 2021 року. Перехідний уряд потім обіцяв, що держава повернеться до цивільного управління у березні 2024 року. Політична криза збіглася із серйозними проблемами з безпекою країни, на півночі якої у 2012 році активізувалися озброєні групи сепаратистів, одночасно з якими мали місце терористичні акції радикальних ісламістів.

 

 

Теги: #оон #малі #представник #видворення

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