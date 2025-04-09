На посаду представника мовного омбудсмена в Києві призначено ветерана Спірідонова

Військового ветерана Ігоря Спірідонова призначено на посаду представника Уповноваженого із захисту державної мови в місті Києві.

"На посаду представника уповноваженого із захисту державної мови в місті Києві призначено Ігоря Спірідонова - ветерана російсько-української війни, учасника бойових дій. У серпні 2024 року отримав важке поранення під час захисту Батьківщини на Покровському напрямку", - йдеться у повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що до служби в лавах Збройних сил України він працював юристом Секретаріату уповноваженого, має багаторічний досвід громадської та правозахисної діяльності у сфері захисту української.

"Ігор Спірідонов також стежитиме за дотриманням мовного законодавства в Черкаській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях", - йдеться в повідомленні.