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07:00 21.07.2022

Росія використовує газ для своїх санкцій проти кожної європейської сім'ї

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Росія використовує газ для своїх санкцій проти кожної європейської сім'ї

Росія б'є по бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки, сказав у відеозверненні у середу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу із Росії. І доки ЄС не наважується включити газ у санкційні пакети, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської сім'ї, буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки", - сказав він.

Україна, наголосив президент, завжди говорила, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. "І якби до нашої позиції прислухалися раніше, то не довелося б шукати наразі екстрених способів заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи", - сказав він.

За його словами, "коли ми звертаємося до наших партнерів із тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, це базується на досвіді України - на тому, що ми вже пережили. Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано проти інших країн Європи".

"Розпочалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором та спаленими містами України. І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну перемогу над Росією в Україні. Чим швидше це буде зроблено, тим менше збитків та страждань зазнають усі європейські сім'ї, усі європейські країни", - заявив Зеленський.

Теги: #рф #тиск #санкції

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