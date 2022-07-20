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22:04 20.07.2022

Зеленська обговорила з першою леді США низку гуманітарних проєктів

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Зеленська обговорила з першою леді США низку гуманітарних проєктів

Перша леді України Олена Зеленська та перша леді США Джилл Байден під час зустрічі обговорили Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, а також низку гуманітарних проєктів, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"У межах візиту до США перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із першою леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден у Білому домі. Дружину глави Української держави зустріли на ґанку Білого дому також президент США Джозеф Байден та віце-президент Камала Гарріс. Під час заходу була обговорено Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, реалізація якої стартувала в Україні", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті у середу ввечері.

Наголошується, що для здійснення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки "потрібні експертні консультації іноземних, зокрема американських, фахівців із подолання наслідків травматичних ситуацій, спричинених війною".

"Перші леді України та США приділили значну увагу низці гуманітарних проектів, метою яких є полегшення страждань людей, що потерпають від війни. Зокрема, йшлося про лікування українських дітей у США та їх протезування в американських клініках, а також низку освітніх ініціатив та допомогу тимчасовим вимушеним внутрішнім переселенцям", - також сказано у повідомленні.

Окрім цього, Зеленська провела зустріч із Дагласом Емгоффом – чоловіком віцепрезидента країни Камали Гарріс.

На зустрічі, що відбулася у розширеному форматі, також були присутні Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, головний лікар Сполучених Штатів Вівек Мерті, заступник Держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, перший заступник адміністратора USAID Ізабель Коулман, старший директор Ради національної безпеки США з питань Європи Аманда Слоат.

Перша леді України наголосила, що "найголовнішим сьогодні є постачання Сполученими Штатами Україні потужної високоточної зброї, яка допоможе нам захистити дітей і цивільних та пришвидшити перемогу у війні".

Крім цього, Зеленська "розповіла про проєкт "Книга катів українського народу", в рамках якого збирають підтверджені дані щодо воєнних злочинців із російської армії".

Дружина глави Української держави подякувала за значні зусилля США в Організації Об’єднаних Націй не лише щодо засудження Росії, а й її ізоляції та позбавлення місця в Раді ООН з прав людини та закликала й надалі посилювати санкції та визнати Росію державою – спонсором тероризму.

У другий день візиту до США Олена Зеленська провела обід із впливовими американськими жінками.

У ньому взяли участь Марсі Каптур – конгресвумен, співголова Українського кокусу у Конгресі; Робін Данніган – заступниця помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії; доктор Бет ван Скак – Посол з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США та інші.

"Поняття "сильна жінка" в Україні й Америці однакове: жінка бере на себе відповідальність та ухвалює рішення у найскладніших ситуаціях. Розповіла американським power women, серед яких – дипломатки й сенаторки, про сильних українських жінок. Такою нині є кожна з нас. Про тих, які воюють у лавах ЗСУ, які ходять на роботу під обстрілами, які починають все спочатку на новому місці заради дітей. У нас ціла країна power women!", - наголосила перша леді України.

 

 

 

Теги: #сша #зустріч #зеленська

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