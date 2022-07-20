Події

21:08 20.07.2022

Рішення про навчання українських пілотів поки немає, але питання вивчається - Міллі

1 хв читати
Рішення про навчання українських пілотів поки немає, але питання вивчається - Міллі

Рішення про навчання українських пілотів США та їхніх союзників поки що немає, але це питання вивчається, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Ми розглядаємо всі опції, щоб подати міністру та президенту. Рішень щодо цього поки немає. Але вивчаємо широке розмаїття опцій, щоб додати навчання пілотів", - сказав Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України в середу.

 

 

Теги: #навчання #пілоти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 20.07.2022
Союзники і партнери проводять навчання українських військових з обслуговування отриманого обладнання

Союзники і партнери проводять навчання українських військових з обслуговування отриманого обладнання

21:10 19.07.2022
Глава Генштабу ЗС Великої Британії відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів

Глава Генштабу ЗС Великої Британії відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів

15:31 19.07.2022
Навчайся безоплатно в найбільшій дистанційній школі України "Оптіма"!

Навчайся безоплатно в найбільшій дистанційній школі України "Оптіма"!

18:50 17.07.2022
На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

15:39 15.07.2022
У США планують навчання українських пілотів польотам на F-15 та F-16 - Єрмак

У США планують навчання українських пілотів польотам на F-15 та F-16 - Єрмак

19:47 09.07.2022
Резніков про навчання військових ЗС України у Великій Британії: українські захисники готові вчитися швидко та ефективно

Резніков про навчання військових ЗС України у Великій Британії: українські захисники готові вчитися швидко та ефективно

14:26 09.07.2022
Міністр оборони Великої Британії відвідав українських військових, які прибули на навчання

Міністр оборони Великої Британії відвідав українських військових, які прибули на навчання

09:47 06.07.2022
Перші українські військові прибули до Британії на навчання

Перші українські військові прибули до Британії на навчання

21:37 28.06.2022
За підтримки Великої Британії розпочато курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗС України, на навчання вже поїхали перші кілька сотень військових

За підтримки Великої Британії розпочато курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗС України, на навчання вже поїхали перші кілька сотень військових

14:09 24.06.2022
Заняття у закладах освіти розпочнуться 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні – заступник глави Офісу президента

Заняття у закладах освіти розпочнуться 1 вересня переважно в офлайн-режимі за безпечної ситуації в регіоні – заступник глави Офісу президента

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Союзники пообіцяли передати Україні 20 HIMARS

Зеленська перед Конгресом США: Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоби російські ракети не вбивали людей

Шість французьких "Цезарів" на шляху до України

Українські захисники завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії

На Дніпропетровщині близько 400 га посівів згоріли через ворожі обстріли, зібрати врожай із понад 12 тис. га неможливо через наявність боєприпасів на них - голова ОВА

ОСТАННЄ

Учасники контактної групи з оборони України зробили багато нових оголошень про надання допомоги

Союзники пообіцяли передати Україні 20 HIMARS

Зеленська перед Конгресом США: Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоби російські ракети не вбивали людей

Залужний поспілкувався із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції

Зеленський призначив Михайла Петрова начальником управління СБУ у Чернівецькій області

На облаштування шкільних укриттів у Львові направили 48,5 млн грн

Єрмак запропонував Світовому конгресу українців приєднатися до роботи над санкціями проти РФ

Шість французьких "Цезарів" на шляху до України

Раді пропонують удосконалити відповідальність за колабораційну діяльність

У Запорізькій області на міні підірвався комбайн: постраждали двоє працівників, горіло поле

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА