Від навчання до працевлаштування: нові можливості для бізнесу та кандидатів

Фонд розвитку підприємництва реалізовує Проєкт з безкоштовної перепідготовки кадрів “Від навчання до працевлаштування”.

Метою Проєкту є забезпечення бізнесу кваліфікованими працівниками, які пройшли перепідготовку у закладах професійної, передвищої та фахової освіти, а також створення можливостей для практичного навчання безпосередньо на підприємствах, готових прийняти нових співробітників.

Крім того, Проєкт повністю покриває витрати на навчання та передбачає компенсацію підприємствам коштів у розмірі 300 євро за кожного кандидата за наставництво під час виробничої практики.

Хто може взяти участь у Проєкті?

Підприємства всіх форм власності, окрім фізичних осіб-підприємців, які потребують працівників за такими професіями: зварник, електрик, механік, машиніст, токар, сантехнік, логіст, дорожній робітник, монтажник, садівник, медичний працівник, водій сільськогосподарської техніки, вантажного автомобіля, навантажувача або водій категорії D.

Участь можуть брати підприємства всіх видів економічної діяльності (КВЕД), з пріоритетом на такі галузі: будівництво, транспорт і логістика, сільське господарство, сфера послуг.

Як долучитися?

Наразі триває прийом заявок від підприємств та бізнесу на сайті Фонду за посиланням: https://tinyurl.com/3z9mhkys або за телефоном (044) 333 43 54.

Для кандидатів

Проєкт відкриває шлях до нових професійних можливостей, зокрема:

безкоштовне навчання або здобуття нової спеціальності;

отримання затребуваного фаху на ринку праці;

реальне працевлаштування з гідною заробітною платою.

Проєкт реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, яка реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Solidarity Fund PL (SFPL).