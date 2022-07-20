На Дніпропетровщині близько 400 га посівів згоріли через ворожі обстріли, зібрати врожай із понад 12 тис. га неможливо через наявність боєприпасів на них - голова ОВА

Зібрати врожай із понад 12 тис. га засіяних полів у Дніпропетровській області неможливо через наявність на них ворожих боєприпасів, ще близько 400 га посівів згоріли внаслідок обстрілів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, в області вже зібрали перший мільйон тонн зерна, зокрема, скосили вже 833 тисячі тонн пшениці та 364 тисячі тонн ячменю.

"На жаль, є поля, з яких урожай зібрати не зможемо. Понад 12 тисяч гектарів засіяно ворожими боєприпасами. Ще понад 400 гектарів посівів згоріли через ворожі обстріли", - написав Резніченко в телеграмі в середу.

Він додав, що аграрії продовжують працювати, і планують зібрати понад 3 млн тонн зерна в області.