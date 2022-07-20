Події

18:22 20.07.2022

На Дніпропетровщині близько 400 га посівів згоріли через ворожі обстріли, зібрати врожай із понад 12 тис. га неможливо через наявність боєприпасів на них - голова ОВА

1 хв читати
На Дніпропетровщині близько 400 га посівів згоріли через ворожі обстріли, зібрати врожай із понад 12 тис. га неможливо через наявність боєприпасів на них - голова ОВА

Зібрати врожай із понад 12 тис. га засіяних полів у Дніпропетровській області неможливо через наявність на них ворожих боєприпасів, ще близько 400 га посівів згоріли внаслідок обстрілів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, в області вже зібрали перший мільйон тонн зерна, зокрема, скосили вже 833 тисячі тонн пшениці та 364 тисячі тонн ячменю.

"На жаль, є поля, з яких урожай зібрати не зможемо. Понад 12 тисяч гектарів засіяно ворожими боєприпасами. Ще понад 400 гектарів посівів згоріли через ворожі обстріли", - написав Резніченко в телеграмі в середу.

Він додав, що аграрії продовжують працювати, і планують зібрати понад 3 млн тонн зерна в області.

 

Теги: #зерно #резніченко #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 20.07.2022
Через ворожі обстріли на Харківщині знищено понад 130 га зернових - ДСНС

Через ворожі обстріли на Харківщині знищено понад 130 га зернових - ДСНС

16:36 20.07.2022
Російські окупанти продовжують красти українське зерно - ГУР

Російські окупанти продовжують красти українське зерно - ГУР

15:50 20.07.2022
Туреччина націлена на підписання угоди щодо українського зерна цього тижня

Туреччина націлена на підписання угоди щодо українського зерна цього тижня

15:37 20.07.2022
Російські окупанти намагаються запустити роботу зернового терміналу в порту Маріуполя – радник мера міста

Російські окупанти намагаються запустити роботу зернового терміналу в порту Маріуполя – радник мера міста

15:28 20.07.2022
У Бериславському та Генічеському районах Херсонщини останніми днями внаслідок обстрілів вигоріло понад 230 гектарів пшениці - поліція

У Бериславському та Генічеському районах Херсонщини останніми днями внаслідок обстрілів вигоріло понад 230 гектарів пшениці - поліція

20:35 19.07.2022
Ердоган на зустрічі з Путіним висловив надію на успіх переговорів щодо експорту українського зерна

Ердоган на зустрічі з Путіним висловив надію на успіх переговорів щодо експорту українського зерна

08:00 19.07.2022
Окупанти обстріляли в ніч проти вівторка Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини

Окупанти обстріляли в ніч проти вівторка Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини

07:07 19.07.2022
Окупанти обстріляли територію м. Нікополь Дніпропетровської області

Окупанти обстріляли територію м. Нікополь Дніпропетровської області

20:23 18.07.2022
Загарбники вивозять до РФ зерно з тимчасово окупованої Борової та облаштували у сільгосппідприємстві морг

Загарбники вивозять до РФ зерно з тимчасово окупованої Борової та облаштували у сільгосппідприємстві морг

18:57 18.07.2022
Кількість загиблих від ракетного удару в Дніпрі зросла до 4, рятувальні роботи завершено – голова обладміністрації

Кількість загиблих від ракетного удару в Дніпрі зросла до 4, рятувальні роботи завершено – голова обладміністрації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Kuleba on Lavrov's statements: Russians reject diplomacy, they want blood, not talks

Кулеба про заяви Лаврова: Росіяни відкидають дипломатію, вони хочуть крові, а не переговорів

Сьомий пакет санкцій передбачає заборону росзолота, заморожування активів Сбербанку та нових фіз- та юросіб

Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій для Росії

Закриття Миколаєва для "зачисток" колаборантів планується за один-два тижні – голова ОВА

ОСТАННЄ

Kuleba on Lavrov's statements: Russians reject diplomacy, they want blood, not talks

Кулеба про заяви Лаврова: Росіяни відкидають дипломатію, вони хочуть крові, а не переговорів

Литва направляє Україні бронетранспортери та боєприпаси

Сьомий пакет санкцій передбачає заборону росзолота, заморожування активів Сбербанку та нових фіз- та юросіб

Будинок офіцерів у Вінниці реконструюють зі збереженням фасаду - голова обладміністрації

Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій для Росії

Закриття Миколаєва для "зачисток" колаборантів планується за один-два тижні – голова ОВА

Під перевірку відповідності критеріям закону про деолігархізацію можуть підпадати 86 осіб – Данілов

Контактна група формату "Рамштайн" і далі знаходитиме інноваційні способи довгострокової підтримки ЗСУ – міністр оборони США

Глави МЗС Австрії та Чехії відвідали Ірпінь - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА