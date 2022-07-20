Кулеба про заяви Лаврова: Росіяни відкидають дипломатію, вони хочуть крові, а не переговорів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що заяви глави російської дипломатії Сергія Лаврова про нібито розширення "географічних завдань" росіян у війні проти України свідчать про те, що РФ відкидає дипломатію, і росіяни насправді хочуть крові, а не переговорів.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні й терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів", - написав Кулеба у твіттері у середу.

Він також закликав усіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні.