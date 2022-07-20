Події

17:13 20.07.2022

Через ворожі обстріли на Харківщині знищено понад 130 га зернових - ДСНС

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Через ворожі обстріли на Харківщині знищено понад 130 га зернових - ДСНС

У середу, близько 13:00, російські окупаційні війська обстріляли пшеничні поля в Золочівській громаді Харківської області, розпочалася пожежа.

"Унаслідок обстрілу зайнялися одразу два поля. Загальна площа двох пожеж становить 60 га", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Незважаючи на загрозу повторного ворожого обстрілу, рятувальники 52-ї ДПРЧ виїхали на ліквідацію пожежі. Разом із ними вогонь гасили аграрії із чотирма одиницями сільськогосподарської техніки. Спільними зусиллями останній центр горіння пшениці було ліквідовано о 14:55.

Завдяки роботі рятувальників та аграріїв близько 66 га пшениці вдалося врятувати.

За даними ГУ ДСНС у Харківській області, на сьогодні у регіоні внаслідок ворожих обстрілів знищено понад 130 га зернових.

Теги: #зерно #дснс #харківська_область

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