Події

12:56 20.07.2022

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, зруйновано 56 цивільних об'єктів

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Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, зруйновано 56 цивільних об'єктів

Окупанти обстріляли мирне населення Донецької області ракетами та артилерією, розбито 56 цивільних об'єктів, є вбиті та поранені, повідомляє Національна поліція України.

"Росіяни вдарили по 15 населених пунктах – містах Курахове, Авдіївка, Торецьк, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Соледар, Гірник, Костянтинівка, Залізне, смт Південне, селах Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка. Ворог застосував проти цивільних ракети Р-37, ЗРК "С-300", реактивні системи "Град" і "Торнадо-С", артилерійські установки", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Зруйновано 36 житлових будинків, із них 16 – багатоквартирні, школа, бібліотека, школа мистецтв, фермерське господарство, підприємства тощо.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #обстріли #донецька_область

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