Події

12:29 20.07.2022

У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

1 хв читати
У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

В Україні у четвер, 21 липня, у лівобережній частині України місцями короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у південних областях та Закарпатті 14-19°. Вдень 22-27°, на північному сході 18-23°, у західних та південних областях 25-30°, на Закарпатті до 35°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 21 липня у Києві була у 1936 році й становила 35,9°, найнижча вночі – 7° у 1904 році.

У п'ятницю, 22 липня, на Лівобережжі подекуди короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на Закарпатті та узбережжі морів до 20°. Вдень 24-29°, у західних та південно-західних областях 29-34°, на Закарпатті до 37°, на Лівобережжі місцями 21-23°.

У Києві без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 19.07.2022
Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

12:09 18.07.2022
У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

12:50 17.07.2022
В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

12:38 15.07.2022
Прогноз погоди на вихідні 16–17 липня: спека на Сході, похолодання на Заході та недільні грози

Прогноз погоди на вихідні 16–17 липня: спека на Сході, похолодання на Заході та недільні грози

12:19 15.07.2022
У суботу опадів не очікується у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях

У суботу опадів не очікується у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях

13:18 13.07.2022
Втягування Білорусі у війну призведе до поглинання її Росією – Подоляк

Втягування Білорусі у війну призведе до поглинання її Росією – Подоляк

12:58 13.07.2022
Короткочасні дощі пройдуть у четвер удень у північно-східній частині України, у Донецькій і Луганській областях

Короткочасні дощі пройдуть у четвер удень у північно-східній частині України, у Донецькій і Луганській областях

20:13 12.07.2022
Мінсільгосп США у липні зменшив на 2 млн тонн оцінку врожаю пшениці в Україні у 2022/2023 МР

Мінсільгосп США у липні зменшив на 2 млн тонн оцінку врожаю пшениці в Україні у 2022/2023 МР

21:04 11.07.2022
В ООН прогнозують, що населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада

В ООН прогнозують, що населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада

12:51 11.07.2022
Найближчими днями в Україні пройдуть дощі, температура повітря знизиться

Найближчими днями в Україні пройдуть дощі, температура повітря знизиться

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули щонайменше три мирних жителі, зокрема дитина

Ворог минулої доби втратив 200 військових, 9 танків, 13 бронемашин, літак

Зеленська: Українському народу вручили Премію дисидента з прав людини від Меморіального фонду жертв комунізму у Вашингтоні

Двоє людей загинуло, ще девять поранено в результаті російського обстрілу житлового кварталу в Нікополі

ОСТАННЄ

Унаслідок збройної агресії РФ на Харківщині 48 дітей убито, 151 дитину поранено - прокуратура

Двоє жителів тимчасово окупованого Шевченкового на Харківщині збирали для загарбників інформацію про українських захисників та допомагали вивозити зерно до РФ - прокуратура

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ закликало білоруських військовослужбовців не виконувати злочинних наказів та не вступати у війну з Україною

Єрмак обговорив зі співголовою Комітету з міжнародних відносин Сенату США Рішем інтенсифікацію постачання зброї в Україну

США нададуть Україні додаткові $169 млн гуманітарної допомоги

В Естонії дозволили анулювати громадянство, набуте в порядку натуралізації, зокрема за участь у війні проти України на боці РФ

Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, зруйновано 56 цивільних об'єктів

Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

За уточненими даними, внаслідок обстрілу Харкова 3 людей загинуло, 2 поранені

Глави МЗС Австрії та Чехії прибули з візитом до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА