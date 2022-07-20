У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

В Україні у четвер, 21 липня, у лівобережній частині України місцями короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у південних областях та Закарпатті 14-19°. Вдень 22-27°, на північному сході 18-23°, у західних та південних областях 25-30°, на Закарпатті до 35°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 21 липня у Києві була у 1936 році й становила 35,9°, найнижча вночі – 7° у 1904 році.

У п'ятницю, 22 липня, на Лівобережжі подекуди короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на Закарпатті та узбережжі морів до 20°. Вдень 24-29°, у західних та південно-західних областях 29-34°, на Закарпатті до 37°, на Лівобережжі місцями 21-23°.

У Києві без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.