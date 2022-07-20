Події

09:29 20.07.2022

Росіяни вночі випустили дві ракети по Одещині: одну збила ППО, друга влучила в складську будівлю

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Росіяни вночі випустили дві ракети по Одещині: одну збила ППО, друга влучила в складську будівлю

Російські війська в ніч на середу випустили дві ракети по Одещині, одну збили сили протиповітряної оборони, друга влучила у складську будівлю, жертв немає, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування "Південь"

"По Одеській області вночі ворог завдав ракетного удару із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в залишену складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Людських жертв немає.

Теги: #ракети #одеська_область

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