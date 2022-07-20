Події

09:27 20.07.2022

Черговий пакет допомоги Україні передбачатиме РСЗВ HIMARS та артилерійські боєприпаси - Білий дім

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Черговий пакет допомоги Україні передбачатиме РСЗВ HIMARS та артилерійські боєприпаси - Білий дім

Вашингтон планує найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги Києву, який, зокрема, передбачатиме додаткову партію реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, повідомив представник Ради нацбезпеки (РНБ) США Джон Кірбі.

"Пізніше цього тижня адміністрація США оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який стане вже шістнадцятим відтоді, як президент обійняв посаду", - зазначив він під час брифінгу в Білому домі.

Кірбі уточнив, що "пакет передбачатиме додаткову партію HIMARS, додаткову партію снарядів для реактивних систем залпового вогню та артилерійських боєприпасів".

Теги: #сша #допомога #himars

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