Події

08:17 20.07.2022

Минулої доби в результаті обстрілів загинули п’ять жителів Донецької області, шістнадцять людей поранено

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Минулої доби в результаті обстрілів загинули п’ять жителів Донецької області, шістнадцять людей поранено

Минулої доби вівторка в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 16 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в середу.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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