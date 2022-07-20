У Лондоні через аномальну спеку сильні пожежі, мешканців евакуюють

У Лондоні через рекордну спеку спалахнули руйнівні пожежі, мешканців британської столиці евакуювали з їхніх будинків, на місцях працюють сотні пожежників, передає телеканал Sky News.

За його даними, пожежна служба Лондона оцінила масштаб загорянь у місті як серйозну подію. У лондонському передмісті Веннінгтон пожежі знищили кілька будинків, у яких мешкали близько 300 мешканців. Над населеним пунктом піднявся густий смог. Полум'я охопило найближчі поля.

Пожежу зафіксували також у столичних передмістях Дагенем та Баркінг. Там унаслідок загорянь госпіталізували двох людей.

Загоряння також відзначені у населених пунктах Апмінстер, Піннер, Саутгейт, Хендон, Уемблі, Елтем поблизу Лондона.

Sky News повідомляє, що мер Лондона Садік Хан назвав ситуацію у місті критичною. Він закликав мешканців не влаштовувати найближчими днями барбекю у парках міста та приватних садах, а також у двориках та на балконах. За словами мера, зазвичай пожежна служба Лондона отримує 300-350 викликів на добу, тоді як у вівторок їхня кількість перевищила 1,6 тис. У пожежній службі заявили, що через зростання загорянь у столичному регіоні її співробітники перебувають "під величезним тиском".

Раніше у вівторок повідомлялося, що у Великій Британії зафіксували температурний рекорд: понад 40 градусів за Цельсієм. Зазначалося, що стовпчик термометра в районі лондонського аеропорту Хітроу піднявся до позначки 40,2 градуса за Цельсієм.

Попереднім температурним рекордним у Великій Британії вважався показник у 38,7 градуса за Цельсієм, його зафіксували у 2019 році у Ботанічному саду Кембриджського університету.

Через аномальну спеку у Великій Британії спостерігаються перебої в русі поїздів, закрито кілька залізничних ліній та автомагістралей.