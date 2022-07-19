Поблизу Нової Каховки збито російський винищувач Су-35

У районі Нової Каховки (Херсонська область) у вівторок увечері українські військові збили російський винищувач, ймовірно, Су-35, повідомила пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України

"Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збивання літака, пілот катапультувався", йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, за цю добу підрозділами зенітних ракетних військ ЗСУ збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.