Події

21:00 19.07.2022

Поблизу Нової Каховки збито російський винищувач Су-35

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Поблизу Нової Каховки збито російський винищувач Су-35

У районі Нової Каховки (Херсонська область) у вівторок увечері українські військові збили російський винищувач, ймовірно, Су-35, повідомила пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України

"Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збивання літака, пілот катапультувався", йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, за цю добу підрозділами зенітних ракетних військ ЗСУ збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

 

 

 

Теги: #зсу #херсонська_область #винищувач

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