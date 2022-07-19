Зеленський і Дуда обговорили оборонну підтримку та скоординували кроки щодо протидії російській агресії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, лідери обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували кроки щодо протидії агресії РФ.

"Підтримую безперервний діалог із Анджеєм Дудою. Поінформував президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії", - написав він у твіттері.