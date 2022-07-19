Події

18:07 19.07.2022

Зеленський і Дуда обговорили оборонну підтримку та скоординували кроки щодо протидії російській агресії

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Зеленський і Дуда обговорили оборонну підтримку та скоординували кроки щодо протидії російській агресії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, лідери обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували кроки щодо протидії агресії РФ.

"Підтримую безперервний діалог із Анджеєм Дудою. Поінформував президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії", - написав він у твіттері. 

Теги: #дуда #зеленський

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