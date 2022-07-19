Події

14:29 19.07.2022

Кулеба подякував Трасс за підтримку в захисті України від агресії РФ

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Кулеба подякував Трасс за підтримку в захисті України від агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністру закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за підтримку в захисті України протягом усього часу агресії РФ.

"Підтримка Великої Британії була життєво важливою для захисту України на протягом усього часу російської агресії. Я глибоко вдячний уряду Великої Британії та особливо моїй колегі Ліз Трасс. Її мужність, внутрішня сталь та ясність мети були незамінними під час ухвалення важливих рішень", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

Як повідомлялося, за результатами третього туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії в понеділок участь у виборах братимуть четверо кандидатів, зокрема колишній міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (58 голосів), молодший міністр з торговельної політики Пенні Мордонт (82), колишній міністр фінансів Ріші Сунак (115), міністр закордонних справ Ліз Трасс (71).

Теги: #кулеба #вдячність #трасс

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