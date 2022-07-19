Події

08:44 19.07.2022

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли поля пшениці та медустанова

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Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли поля пшениці та медустанова

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 10 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 4 пожежі, викликані обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (1), Чугуївському (1) та Харківському (2) районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, пожежі на пшеничних полях у результаті ворожих обстрілів почалися у с. Кицівка Чугуївського району області, де вогонь охопив близько 1 га, та у с. Морозова Долина Богодухівського району, де вогонь охопив близько 20 га.

Упродовж доби рятувальники також двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт; тричі – на допомогу населенню та тричі – для допомоги працівникам ЖКГ.

Піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #поля #пожежі #харківська_область

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