Події

08:36 19.07.2022

У Луганській області росіяни відкривають "вакансії", за якими згодом намагаються мобілізувати чоловіків, що відгукнулися, а також мобілізують ув'язнених

2 хв читати
У Луганській області росіяни відкривають "вакансії", за якими згодом намагаються мобілізувати чоловіків, що відгукнулися, а також мобілізують ув'язнених

У Луганській області росіяни відкривають "привабливі вакансії", за якими згодом мобілізують чоловіків, що відгукнулися, а також намагаються мобілізувати ув'язнених, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Навіть у другої за довжиною армії світу (не)людський ресурс обмежений. На окупованих територіях вже мобілізують всіх, кого бачать. Якщо раніше ті, в кого були гроші, могли відкупитися від місцевих воєнкомів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках – служба безпеки. В них є адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати власну загибель, виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. "Відкривають" привабливі вакансії. Вакансія одна, але ж претендентів на неї багато, відповідно, багато й мобілізованих. На фронт відправляють навіть увезених за кримінальними статтями, як от в Алчевську", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії, завдавати ракетних ударів по невеликій частині Луганської області, де бійці Збройних сил України тримали оборону 18 липня.

"По населених пунктах на кордоні двох областей ворогом завдано чотири ракетні і два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали мирні приміщення артилерією", - сказано в повідомленні.

За словами Гайдая, протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє становище поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньока м’янському ворог завдав ще й авіаудару.

Крім того, зі ствольної та реактивної артилерії майже безперервно росіяни обстрілюють і Луганщину, і населені пункти Донеччини, розташовані неподалік.

 

 

 

Теги: #мобілізація #луганська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:02 19.07.2022
Окупанти можуть раніше заявленого терміну провести на Луганщині референдум за приєднання до РФ

Окупанти можуть раніше заявленого терміну провести на Луганщині референдум за приєднання до РФ

08:04 18.07.2022
Минулої доби окупанти завдали п’ять авіаударів по населених пунктах Луганщини і Донбасу

Минулої доби окупанти завдали п’ять авіаударів по населених пунктах Луганщини і Донбасу

10:02 17.07.2022
Окупанти марно намагаються захопити останні два села на Луганщині - голова ОВА

Окупанти марно намагаються захопити останні два села на Луганщині - голова ОВА

21:30 16.07.2022
Українські військові відбили спробу окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут

Українські військові відбили спробу окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут

20:09 16.07.2022
Правоохоронці передали до суду справу ворожого корегувальника з Луганської області

Правоохоронці передали до суду справу ворожого корегувальника з Луганської області

08:43 16.07.2022
ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

08:38 14.07.2022
Окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів у Луганській області

Окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів у Луганській області

08:49 13.07.2022
У Маріуполі почалася чергова хвиля прихованої мобілізації

У Маріуполі почалася чергова хвиля прихованої мобілізації

08:19 11.07.2022
Окупанти завдали п’ять ракетних ударів та чотири масовані артилерійські обстріли по населених пунктах на кордоні Луганщини та Донеччини

Окупанти завдали п’ять ракетних ударів та чотири масовані артилерійські обстріли по населених пунктах на кордоні Луганщини та Донеччини

20:38 10.07.2022
Окупанти не можуть захопити Білогорівку на Луганщині

Окупанти не можуть захопити Білогорівку на Луганщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Померла українська актриса і телеведуча Руслана Писанка – ЗМІ

Президент вніс подання до ВР на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

РФ втратила за добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 3 безпілотники - Генштаб ЗСУ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 676

Бійці ЗС України відбили спроби штурму окупантів поблизу Семигір'я, Вершини, Покровського, Гусарівки та Вуглегірської ТЕС

ОСТАННЄ

Померла українська актриса і телеведуча Руслана Писанка – ЗМІ

Російські окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську – мер

Президент вніс подання до ВР на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

РФ втратила за добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 3 безпілотники - Генштаб ЗСУ

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли поля пшениці та медустанова

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 353 дитини, поранено 676

Окупанти вбили одного цивільного у вівторок в Авдіївці

У Харкові затримано громадянина, який перебував у розшуку за сприяння вчиненню теракту

За добу знищено 65 окупантів, 11 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Окупанти обстріляли в ніч проти вівторка Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА