У Луганській області росіяни відкривають "вакансії", за якими згодом намагаються мобілізувати чоловіків, що відгукнулися, а також мобілізують ув'язнених

У Луганській області росіяни відкривають "привабливі вакансії", за якими згодом мобілізують чоловіків, що відгукнулися, а також намагаються мобілізувати ув'язнених, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Навіть у другої за довжиною армії світу (не)людський ресурс обмежений. На окупованих територіях вже мобілізують всіх, кого бачать. Якщо раніше ті, в кого були гроші, могли відкупитися від місцевих воєнкомів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках – служба безпеки. В них є адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати власну загибель, виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. "Відкривають" привабливі вакансії. Вакансія одна, але ж претендентів на неї багато, відповідно, багато й мобілізованих. На фронт відправляють навіть увезених за кримінальними статтями, як от в Алчевську", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії, завдавати ракетних ударів по невеликій частині Луганської області, де бійці Збройних сил України тримали оборону 18 липня.

"По населених пунктах на кордоні двох областей ворогом завдано чотири ракетні і два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали мирні приміщення артилерією", - сказано в повідомленні.

За словами Гайдая, протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє становище поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньока м’янському ворог завдав ще й авіаудару.

Крім того, зі ствольної та реактивної артилерії майже безперервно росіяни обстрілюють і Луганщину, і населені пункти Донеччини, розташовані неподалік.