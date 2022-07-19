Події

06:44 19.07.2022

Ворог обстріляв касетними снарядами Корабельний район Миколаєва в понеділок, двох людей поранено

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Ворог обстріляв касетними снарядами Корабельний район Миколаєва в понеділок, двох людей поранено

Російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район Миколаєва в понеділок, унаслідок чого поранено двох людей, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район у Миколаєві. Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінку і чоловіка. Їх забрала швидка", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

За його словами, в основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках.

Також він повідомив, що після обстрілу на місці працювали сапери та правоохоронці.

"Завтра пошкоджені будівлі обійдуть працівники адміністрації, які заактують усі збитки. Комунальники наведуть лад на місцях обстрілів", - написав мер.

 

Теги: #миколаїв #обстріл #касетні_боєприпаси

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