Події

20:23 18.07.2022

Загарбники вивозять до РФ зерно з тимчасово окупованої Борової та облаштували у сільгосппідприємстві морг

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Російські окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових, на території одного із сільськогосподарських підприємств тимчасово окупованої Борівської об'єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області, повідомляється на сторінці Борівської селищної ради у фейсбуці.

"Їх (трупів - ІФ) кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів у боях як у сусідніх Луганській та Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій", - йдеться в повідомленні.

За інформацією селищної ради, крім гривні та рубля для розрахунків в окупованій громаді почали використовувати дизпаливо та бензин. "Саме пальним російські військові охоче розраховуються з місцевими жителями за самогон, продукти харчування та інші речі", - розповіли у пресслужбі.

Окрім того, окупанти продовжують вивозити зерно торішнього врожаю на територію РФ.

"Робиться це іноді без погодження з власниками, а іноді навіть і без відома окупаційної тимчасової військової адміністрації. Водночас, окупаційна влада наполягає на тому, щоб керівники фермерських господарств та підприємці оформляли у Куп'янську тимчасові патенти для ведення підприємницької діяльності. Таким чином, російські загарбники намагаються контролювати процес продажу зерна та отримувати з цього дохід", - розповіли у селищній раді.

До складу Борівської ОТГ входить, окрім смт Борова, 36 сіл та 1 селище.

 

 

 

Теги: #рф #зерно #окупанти #борова

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