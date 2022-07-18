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18:17 18.07.2022

Вінницю відвідала делегація послів країн ЄС та Ізраїлю, голова ОВА просить допомогти з відновленням Будинку офіцерів

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Вінницю відвідала делегація послів країн ЄС та Ізраїлю, голова ОВА просить допомогти з відновленням Будинку офіцерів

Голова Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Борзов у понеділок звернувся до європейських дипломатів із проханням допомогти у відновленні Будинку офіцерів, який постраждав унаслідок ракетного удару, якого завдали російські окупанти по центру Вінниці.

"Сьогодні делегація послів країн ЄС та Ізраїлю – 20 дипломатів приїхали підтримати вінничан. Вінниця тепер на карті воєнних злочинів Росії… 14 липня ракети "Калібр" влучили в будинок культури, автостоянку біля лікарні та парк. Три ракети – ціна життя 24 людей. Троє дітей – 4-річна Ліза, 7-річний Максим і 8-річний Кирило", - написав Борзов у телеграм-каналі.

Він уточнив, що у лікарнях досі перебувають 63 поранені внаслідок обстрілу особи. Водночас чотирьох тяжкохворих перевезли до лікарень Львова та Польщі. Двоє пацієнтів перебувають у критичному стані.

"Площа Перемоги перекрита. Працюють слідчі. Громадський транспорт проїжджає не зупиняючись... А фасад Будинку офіцерів вистояв. Звернувся до дипломатів із проханням допомогти його врятувати", - зазначив Борзов.

За його словами, будівля є пам'яткою архітектури, і саме "про можливості її відновлення говорили із поважними гостями на місці трагедії".

"Адже міжнародні партнери вже роблять конкретні кроки у реставрації та реконструкції зруйнованих та пошкоджених об'єктів культурної спадщини України. Зокрема, у формі культурного патронажу. Як приклад, Італія разом з Україною відновить драмтеатр у Маріуполі, який знищили російські окупанти", - наголосив голова ОВА.

Борзов уточнив, що найближчим часом при Вінницькій обласній військовій адміністрації буде створено спеціальну комісію із зазначеного питання.

"Маємо зважати на всі можливі варіанти відновлення Будинку офіцерів. Адреса його символічна: Вінниця, площа Перемоги. Вона чекає Перемоги України", - зазначив він.

Він висловив вдячність "усім нашим партнерам – друзям України", уточнивши, що Вінницю відвідали дипломатичні представники Франції, Хорватії, Словенії, Бельгії, Кіпру, Данії, Австрії, Греції, Латвії, Німеччини, Словаччини, Швеції, Литви, Польщі, Угорщини, Чехії, Швейцарії та Ізраїлю.

Джерело: https://t.me/vinnytskaODA/4356

Теги: #борзов #вінниця #дипломати #відновлення

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