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17:23 18.07.2022

У МЗС України засуджують неправомірне поводження Росії з українськими військовополоненими

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У МЗС України засуджують неправомірне поводження Росії з українськими військовополоненими

Україна засуджує неправомірне поводження з українськими військовополоненими Російською Федерацією, зокрема використання їх у своїх політичних цілях, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватись положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, щодо військовополонених військовослужбовців Збройних сил України", - йдеться в документі, оприлюдненому в понеділок.

У цьому контексті в дипвідомстві наголошують, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, прийняті в добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року.

"Відповідні особи є військовослужбовцями ЗСУ, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткового протоколу І до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими в разі потрапляння в руки ворога", - зазначають у відомстві.

Там уточнюють, що Україна неухильно дотримується своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом.

"В умовах міжнародного збройного конфлікту, спричиненого збройною агресією РФ, наша держава дотримується законів і звичаїв війни, викладених, зокрема, у Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколах до них 1977 року", - наголошується в заяві.

У ній зазначено наголошується, що Україна дотримується гуманного поводження з військовополоненими та забезпечує всі гарантовані їм міжнародним правом права та гарантії в повному обсязі.

"Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються", - підсумували в дипвідомстві.

Теги: #війна #мзс #військовополонені

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