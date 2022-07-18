Події

15:05 18.07.2022

Верховна Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики України - нардеп Железняк

1 хв читати
Верховна Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики України - нардеп Железняк

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Ухвалення цього рішення підтримали 277 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, написав він у своєму телеграм-каналі.

"Призначення Оксани Жолнович на посаду міністра відбудеться незабаром, але не сьогодні. У Кабміні залишилося лише 27,2% або шість із 22 міністрів від початкового складу уряду 2020 року", - зазначив парламентар.

 

Теги: #кадри #мінсоцполітики #железняк #лазебна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 18.07.2022
Зеленський призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

Зеленський призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

20:44 15.07.2022
Рада розгляне заяву Лазебної про відставку на найближчому засіданні – Стефанчук

Рада розгляне заяву Лазебної про відставку на найближчому засіданні – Стефанчук

18:26 15.07.2022
Кандидатом у міністри соцполітики розглядається Жолнович, повідомляє нардеп Железняк

Кандидатом у міністри соцполітики розглядається Жолнович, повідомляє нардеп Железняк

17:33 15.07.2022
До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

18:24 09.07.2022
Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА, тимчасово виконуватиме обов'язки його перший заступник Бутрій - укази

Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА, тимчасово виконуватиме обов'язки його перший заступник Бутрій - укази

12:49 01.07.2022
Лазебна запропонувала депутатам ЄП дозволити переміщеним до ЄС українцям та українському бізнесу сплачувати податки в Україні

Лазебна запропонувала депутатам ЄП дозволити переміщеним до ЄС українцям та українському бізнесу сплачувати податки в Україні

18:37 29.06.2022
Мінцифри запускає новий освітній проєкт для навчання ІТ-спеціальностям

Мінцифри запускає новий освітній проєкт для навчання ІТ-спеціальностям

19:29 28.06.2022
Кабмін погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

Кабмін погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

15:55 28.06.2022
Кабмін має намір тимчасово обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат - нардеп

Кабмін має намір тимчасово обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат - нардеп

13:43 25.06.2022
Питання заміни керівника СБУ не стоїть – нардеп

Питання заміни керівника СБУ не стоїть – нардеп

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Біля Харкова знешкоджено ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ, командира взяли в полон - ГУР МО

Рада ЄС ухвалила політрішення виділити ще 500 млн євро для військової допомоги Україні

Дві російські ракети влучили по об'єкту військової інфраструктури на Одещині, ще одна - по мосту через Дністровський лиман

Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – Смирнов

Зеленський призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

ОСТАННЄ

Біля Харкова знешкоджено ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ, командира взяли в полон - ГУР МО

Російські окупанти викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС

У Чорному морі перебувають два ракетоносії надводного базування і чотири великі десантні кораблі РФ - ОК "Південь"

Рада ЄС ухвалила політрішення виділити ще 500 млн євро для військової допомоги Україні

Кулеба подякував ЄС за додаткові €500 млн військової допомоги та закликав підтримати Спеціальний трибунал із російської агресії проти України

Дві російські ракети влучили по об'єкту військової інфраструктури на Одещині, ще одна - по мосту через Дністровський лиман

Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – Смирнов

"Євросолідарність" вимагає від Баканова та Венедіктової звіту в парламенті відповідно до закону

В ОП очікують офіційного оголошення результатів конкурсної комісії на голову САП

Вакантність у ТРЦ Києва становить 19% - UTG

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА