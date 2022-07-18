Верховна Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики України - нардеп Железняк

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Ухвалення цього рішення підтримали 277 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, написав він у своєму телеграм-каналі.

"Призначення Оксани Жолнович на посаду міністра відбудеться незабаром, але не сьогодні. У Кабміні залишилося лише 27,2% або шість із 22 міністрів від початкового складу уряду 2020 року", - зазначив парламентар.