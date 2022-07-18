Події

14:53 18.07.2022

Російські окупанти викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС

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Російські окупанти викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС

Російські окупанти 17 липня захопили та вивезли у невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької АЕС Ігоря Квашніна, повідомило держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією компанії, досі місцезнаходження Квашніна встановити неможливо.

"На захопленій електростанції окупанти дестабілізують ситуацію і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал, що працює на ключових керівних позиціях ЗАЕС", - пояснили в "Енергоатомі".

Як вважають у компанії, наступним кроком окупантів буде чергова провокація.

Служба охорони навколишнього середовища ЗАЕС відповідає за відсутність забруднення будь-якими речовинами, зокрема й радіоактивними.

Теги: #викрадення #енергоатом #заес

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