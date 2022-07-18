Вакантність у ТРЦ Києва становить 19% - UTG

Середньозважена вакантність у ТРЦ Києва збільшилася з 11,5% у грудні 2021 року до 18,7% у липні 2022 р., повідомили у пресслужбі Української торгової гільдії (UTG) агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в аналітичному звіті, найбільше зростання показника спостерігається в регіональних об'єктах, де вакантність становить 24%, на другому місці – окружні ТРЦ, у яких кількість порожніх приміщень становить близько 22%.

"Основною причиною стрімкої появи вільних площ у галереях є зупинка роботи міжнародних ритейлерів у зв'язку з воєнним станом та відсутністю поставок нового товару. Такі оператори займали великоформатні площі та фактично виконували якірну функцію, займаючи за класичною схемою до 30% торгової галереї" - повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Серед міжнародних брендів, які наразі ще не ухвалили рішення про відновлення роботи української частини мережі, вона назвала таких операторів, як група Inditex, H&M, McDonald's, New Yorker.

Ще однією причиною зростання вакантності є зміна споживчих настроїв: з початком російського вторгнення в українців виникло відторгнення товарів агресора. Тому російські ритейлери, такі як O'stin, Gloria Jeans, Befree, Love Republic, які також займали великоформатні магазини в торгових галереях ТРЦ, покидають нашу країну", - повідомила Локтіонова.

З її слів, зростанню вакантності сприяють проблеми з логістикою у міжнародних операторів, складнощі з оплатою валютного товару материнським міжнародним компаніям. Все це призводить до уповільнення експансії або навіть зупинки інвестицій. Ритейлери оптимізуються, закриваючи малоприбуткові магазини, концентруючи увагу на успішних.

Складні часи переживає сегмент розваг/спорту. Ці якорі лише почали відновлюватися після ковідних обмежень, і тепер потрапили під новий виток, пов'язаний із безпекою. Як відомо, після теракту у Кременчуці є заборона на проведення дитячих свят у ТРЦ.

Аналітики UTG прогнозують, що вакантність у ТРЦ найближчим часом навряд чи вдасться зменшити.

"Однак у майбутньому так чи інакше в Україну поступово приходитимуть нові бренди, які допоможуть заповнити галереї, як це було у 2014 році", - зазначила Локтіонова.

Вона додала, що тоді відбувся відтік першої хвилі російських брендів, а в країну активно почали заходити турецькі та польські мережі. Саме за рахунок їхньої популярності у населення та великих форматів вдалося заповнити торгові об'єкти.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м. комерційних площ в Україні.