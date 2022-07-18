Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – Смирнов

Про звільнення глави СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірини Венедіктової поки що не йдеться, повідомив в ефірі телемарафону в понеділок заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

"Нині про звільнення цих двох посадових осіб поки що не йдеться. Йдеться про те, що генпрокурора відсторонено від посади, а главу СБУ - тимчасово усунено від покладених на нього обов'язків", - зазначив він.

"Щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадових осіб на кримінальні провадження, які розслідують щодо представників СБУ, котрих підозрюють у співпраці з країною агресором, так само, що стосується прокурорів, президент прийняв відповідне рішення", - повідомив Смирнов.

Він не виключив, що за результатами перевірок рішення про звільнення може бути не ухвалено.