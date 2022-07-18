Події

10:56 18.07.2022

У Новокаховській громаді детонують склади з боєприпасами окупантів

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У Новокаховській громаді детонують склади з боєприпасами окупантів

На території Новокаховської громади Херсонської області з ранку понеділка чути вибухи, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"З самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога. Салюти для хороших - мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", - написав Хлань у фейсбуці.

Хлань також уточнив, що детонують склади окупантів у районі селища Райського.

Теги: #вибухи #боєприпаси #склади #херсонська_область

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