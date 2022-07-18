У Новокаховській громаді детонують склади з боєприпасами окупантів

На території Новокаховської громади Херсонської області з ранку понеділка чути вибухи, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"З самого ранку в Новокаховській громаді чути вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога. Салюти для хороших - мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", - написав Хлань у фейсбуці.

Хлань також уточнив, що детонують склади окупантів у районі селища Райського.