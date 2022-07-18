Канцлер Німеччини підтвердив, що ЄС готувався зберігати санкції проти Росії тривалий час

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для газети Frankfurter Allgemeine заявив: Європа спочатку знала, що санкції проти Росії зберігатимуться тривалий час.

"Нам із самого початку було зрозуміло, що санкції доведеться зберігати тривалий час", - написав політик.

Він повторив свою заяву, зроблену в травні в інтерв'ю телеканалу ZDF про те, що Захід не піде на скасування санкцій у разі мирного врегулювання українського конфлікту на "умовах, нав'язаних Росією".

Водночас він визнав, що більшість німців страждає від наслідків обмежень, зокрема від високої вартості бензину та продуктів харчування.

"Цей шлях нелегкий навіть для такої сильної, процвітаючої країни, як наша", - додав Шольц.

У статті йдеться, що "світова економіка стикається з викликом, якого не було протягом десятиліть", і жодна країна у світі не може самотужки протистояти такому розвитку подій".

З огляду на це Шольц закликав до єдності країн ЄС у політиці щодо Росії, наголосивши, що ЄС її вже продемонстрував.

"Але ми не маємо зупинятися на досягнутому", - пояснив він, додавши, що ЄС має дійти згоди в інших сферах.

"Для мене це означає: більше жодних егоїстичних блокад європейських рішень окремими державами-членами. Більше жодних національних одиночних зусиль, які завдають шкоди Європі загалом", - наголосив він.

За його словами, "ми просто більше не можемо дозволити собі національне вето, наприклад у зовнішній політиці, якщо ми хочемо продовжувати бути почутими у світі великих держав, що конкурують".

Як повідомлялося, Рада ЄС із закордонних справ відбудеться у понеділок у Брюсселі. Вона планує роботу у зв'язку з українською ситуацією за трьома напрямами: підтримка України, санкції проти РФ, інформування міжнародної спільноти про наслідки конфлікту, повідомило джерело в ЄС.

"Щодо першої частини ми вважаємо, що відбудеться обговорення додаткової військової підтримки України", - сказав журналістам на умовах анонімності високопосадовець Євросоюзу, знайомлячи їх у п'ятницю з порядком денним міністерської зустрічі.

"Буде дискусія щодо санкцій (щодо РФ – ІФ-У). Ми готуємо низку заходів", - продовжив співрозмовник ЗМІ. Він підтвердив, що під час дискусії члени ради обговорюватимуть пропозицію щодо заборони російського експорту золота.

Водночас чиновник зазначив, що "ми не очікуємо у понеділок жодного рішення щодо санкцій".

Щодо військової допомоги Києву, у Брюсселі очікують від Ради ЄС "політичного рішення" держав-членів стосовно п'ятого траншу відповідно до вказівок Європейської ради.